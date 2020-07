Economia Europea in lenta ripresa ma per l’Italia fanalino di coda. (Di giovedì 9 luglio 2020) Più di un’ impresa su tre in Italia rischia di chiudere per sempre. In Italia va peggio che nel resto dell’Eurozona. Gentiloni “ripresa lecita, ma lenta”. Italia: crollo del Pil. La crisi più violenta è quella nostrana Secondo i dati Istat il 38% delle imprese italiane è a rischio chiusura. Non arrivano buone notizie nemmeno … L'articolo Economia Europea in lenta ripresa ma per l’Italia fanalino di coda. proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

