E arrivò il giorno in cui Salvini si paragonò a Berlinguer | VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Quel suo essere un giovane ‘comunista padano’ ha spinto Matteo Salvini a scegliere un luogo simbolo della sinistra italiana. Quel via delle Botteghe Oscure (al civico 54) diventerà il quartier generale del Carroccio nella capitale (il primo nella storia degli ex sostenitori del ‘Prima il Nord’ e di ‘Roma ladrona’), come è stato confermato oggi dal segretario ed ex ministro a L’Aria che Tira, su La7. Il Motivo? Perché, secondo lui, la Lega ha ereditato i valori della sinistra che fu. Insomma, Salvini come Berlinguer. Dice. LEGGI ANCHE > La Lega come il PCI: sceglie via delle Botteghe Oscure Nei giorni scorsi avevamo parlato della scelta del Carroccio: il primo quartier generale romano (in vista della campagna elettorale per il Campidoglio della prossima ... Leggi su giornalettismo

