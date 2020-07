Dramma a Qualiano, Bimba di 4 Anni Vola dal Finestrino e Muore Dopo Terribile Scontro tra Auto (Di giovedì 9 luglio 2020) L’incidente si è verificato a Qualiano intorno alle ore 16 di ieri in via Falcone, Dopo il trasporto in ospedale la piccola è deceduta. Un grave incidente è accaduto ieri pomeriggio a Qualiano in provincia di Napoli, due Auto si sono schiantate violentemente nei pressi dello stadio comunale. Secondo quanto ricostruito fin’ora una Bimba di 4 Anni a bordo di uno dei due veicoli è sbalzata fuori dal Finestrino finendo incastrata tra le increspature create nei due mezzi. Il 118 è stato allertato immediatamente, la piccola apparsa subito in condizioni disperate è stata trasportata all’Ospedale Santobono di Napoli, dove nonostante l’intervento dei medici è deceduta poco ... Leggi su youreduaction

