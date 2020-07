"Dove sono le mascherine?". Zingaretti si è arreso, Fratelli d'Italia svergogna il presidente (Di giovedì 9 luglio 2020) "Zingaretti si è arreso ad una piccola società di lampadine per la vicenda delle mascherine della Regione Lazio. “Buttati 13 milioni di euro mentre la gente muore di fame”. è la denuncia amara della consigliera regionale di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo in un articolo che ha pubblicato sul sito 7Colli.it Abbiamo appreso in consiglio regionale che “per recuperare la somma perduta ci si può affidare solo ad un decreto ingiuntivo che, capite bene, fatto ad una società con solo diecimila euro di capitale ha il sapore della ennesima presa in giro. La Regione Lazio ha ammesso all'Italia intera che una qualsiasi società sconosciuta può ottenere dalle Istituzioni svariati milioni di ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Dove sono Ma dove sono finiti i centrali difensivi di una volta? la Repubblica Rugby, Bigi: "Riprendiamo a costruire il nostro futuro"

Sono stati giorni importanti: ritrovare il campo anche con l'Italia, riprendere da dove ci eravamo lasciati e continuare a costruire il nostro futuro". "Considerato il periodo che abbiamo avuto di ...

La Torres piazza il colpo in attacco: arriva De Iulis

Un gladiatore per il tridente nel 4-3-3 del tecnico Aldo Gardini: sbarca a Sassari il centravanti Andrea De Iulis, classe 1993, 183 cm di altezza. L'attaccante romano ha giocato nella stagione passata ...

