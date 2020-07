Dorado, testo del nuovo singolo di Mahmood, Sfera Ebbasta e Feid (Di venerdì 10 luglio 2020) Pubblicato da poco il singolo “Dorado”, che vede la collaborazione di Mahmood, Sfera Ebbasta e Feid. Ecco il testo del brano Pubblicato da poco “Dorado“, il nuovo singolo che vede la collaborazione tra Sfera Ebbasta, Mahmood e Feid. Per l’immagine del nuovo singolo, Mahmood ha voluto Bugs Bunny che proprio quest’anno compie 80 anni. Ecco qui di seguito il testo della canzone. testo Nelle tasche avevo nadaEro cool non ero PradaCamminando per la strada stringevo un rosarioViaggiando lontano da quiFuori bevo ... Leggi su zon

Dopo un lungo periodo di silenzio musicale, salvo poche collaborazioni durante il lockdown, il mercato discografico torna ad essere super attivo. Del resto l’estate è sempre la stagione migliore per d ...

Mahmood è pronto a una nuova collaborazione con il rapper Sfera Ebbasta. Dopo la trascinante Calipso, che ha dominato le classifiche della scorsa estate, il nuovo singolo si intitola Dorado e vede la ...

Mahmood è pronto a una nuova collaborazione con il rapper Sfera Ebbasta. Dopo la trascinante Calipso, che ha dominato le classifiche della scorsa estate, il nuovo singolo si intitola Dorado e vede la ...