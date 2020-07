Dopo le dichiarazioni di Belen, arriva il “pensiero” del marito della Marcuzzi - (Di giovedì 9 luglio 2020) Roberta Damiata Solo ieri Belen è scesa in campo smentendo con un messaggio sui suoi social la presunta relazione dell'ex marito con Alessia Marcuzzi, ma spunta ora il pensiero di Paolo Calabrese marito della conduttrice dell'"Isola dei Famosi" che a quanto si dice sarebbe molto arrabbiato per quello che sta succedendo Nel gossip estivo più bollente del momento, quello formato da Belen, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi fino a questo momento non era entrato in merito Paolo Calabresi, marito di Alessia Marcuzzi, che si era trincerato in un silenzio e in un "no comment" in merito alla vicenda. E’ però il settimanale Oggi, che svela il pensieri di quello che già molti giornali considerano ... Leggi su ilgiornale

