Dopo il coronavirus riprendiamoci le città. Anzi, cambiamole in meglio (Di giovedì 9 luglio 2020) Nel Seicento le pestilenze furono un’occasione per ridisegnare gli spazi pubblici. Ora si può cogliere di nuovo (e meglio) questa opportunità. Le proposte di sociologi e architetti Leggi su espresso.repubblica

maumartina : La notizia più bella. Oggi la terapia intensiva dell'ospedale di Bergamo non ha più pazienti contagiati da coronavi… - sole24ore : Coronavirus, dopo l’emergenza quasi il 60% delle famiglie italiane non riesce ad arrivare alla fine del mese… - rtl1025 : ?? La terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di #Bergamo non ha più pazienti contagiati dal… - EugenioCardi : RT @Corriere: Usa, balzo dei contagi a Tulsa dopo il comizio di Donald Trump - CatelliRossella : Coronavirus, nel mondo superati i 12 milioni di contagi. In Oklahoma balzo dei casi dopo comizio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo coronavirus Coronavirus, nel mondo superati i 12 milioni di contagi. In Oklahoma balzo dei casi dopo comizio di Trump la Repubblica FOCOLAI IN EUROPA

Mentre il Covid-19 sembra concentrare la sua azione devastatrice nelle Americhe e in Asia meridionale, anche altre vaste aree del pianeta devono far i conti con la persistenza del morbo. È il caso di ...

Andrew Cuomo – la storia di un leader

La vita dopo l’università Dopo la laurea ... durante la gestione della pandemia da Covid-19. La carriera politica Nel 1997, sotto l’amministrazione Clinton, Cuomo diventa Segretario all’Edilizia e ...

Mentre il Covid-19 sembra concentrare la sua azione devastatrice nelle Americhe e in Asia meridionale, anche altre vaste aree del pianeta devono far i conti con la persistenza del morbo. È il caso di ...La vita dopo l’università Dopo la laurea ... durante la gestione della pandemia da Covid-19. La carriera politica Nel 1997, sotto l’amministrazione Clinton, Cuomo diventa Segretario all’Edilizia e ...