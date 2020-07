Don Balon: “Klopp vuole Lozano, prima offerta del Liverpool 25 milioni” (Di giovedì 9 luglio 2020) Don Balon insiste: Lozano è una delle pedine del prossimo calciomercato. In Italia il messicano – che nel Napoli viene dopo Politano – è richiesto dal Milan. Ma, scrivono in Spagna, l’offerta più allettante arriva dalla Premier League. Lo vuole Klopp. Klopp è un allenatore contemporaneo, il suo gioco a strappi ha portato i Reds sul trono d’Europa e del Regno Unito. E Lozano è perfetto per questo tipo di gioco. Gli spagnoli scrivono che la chiave per il trasferimento di Lozano è il cattivo rapporto del messicano con Gattuso che lo fa giocare a spizzichi e bocconi. E ciononostante ieri ha segnato il gol decisivo contro il Genoa. Quanto è disposto a pagare Klopp per un giocatore che ha fallito il suo primo ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Don Balon Don Balon: “Klopp vuole Lozano, prima offerta del Liverpool 25 milioni” IlNapolista Juventus, CR7 anticipa l’addio | Nuovo partner per Dybala: 222 milioni!

Il portale ‘Don Balon’ rilancia l’interesse della Juventus per Griezmann. L’attaccante spagnolo in bianconero con l’addio di Cristiano Ronaldo Continua a far discutere il ‘caso’ Griezmann al ...

Calciomercato, scambio folle per Hazard | Risposta shock della Juventus

La ‘bomba’ arriva dalla Spagna e precisamente dal portale ‘Don Balon’. Il fantasista belga sta deludendo le attese in maglia merengue, frenato soprattutto da diversi problemi fisici che ne stanno ...

