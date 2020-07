Dl semplificazioni, brutte notizie per professionisti senza pec: cosa cambia (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Dl semplificazioni prevede la sospensione dall’albo per i liberi professionisti che non ottemperano all’obbligo di comunicare il domicilio digitale all’ordine di appartenenza. Il dl semplificazioni appena approvato dal Consiglio dei Ministri ha inserito nel Capo IV, dedicato alle misure per l’innovazione, l’art. 29 contenente le disposizioni volte a favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata … L'articolo Dl semplificazioni, brutte notizie per professionisti senza pec: cosa cambia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : semplificazioni brutte Dl semplificazioni, brutte notizie per professionisti senza pec: cosa cambia ViaggiNews.com La Cna Ascoli sul DL Semplificazioni: “Uno strumento utile se coglierà i bisogni delle micro e piccole imprese”

ASCOLI PICENO – “Il DL semplificazioni varato dal Governo può rappresentare un passo importante per rimettere in moto l’Italia solo se fornirà risposte puntuali alle questioni che tengono bloccate le ...

Promesse e rinvii, ecco perché il governo ha fallito. La versione di Durigon (Lega)

L'ex sottosegretario al Lavoro Durigon a Formiche.net: Nessun appoggio di Forza Italia a questa maggioranza. Non sia tabù andare al voto. Il decreto Semplificazioni è una delusione. Il Mes? Temo trabo ...

