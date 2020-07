Difficoltà sessuali? L’aiuto arriva dallo smartphone grazie a collaborazione di Uniud (Di giovedì 9 luglio 2020) grazie a una collaborazione fra Università di Udine, Cattolica di Milano e Ambulatorio medico di Psicosessuologia della Regione Veneto Le app per smartphone vengono sempre più usate per migliorare la salute degli utenti in diversi ambiti che spaziano dal tracciamento dei contatti nelle epidemie al monitoraggio dell’attività cardiaca o alla gestione della dieta o dello stress. La sessuologia non aveva però mai tratto vantaggio da queste nuove opportunità tecnologiche. Fino ad ora. Sono stati infatti resi pubblici i risultati di una ricerca sulle possibilità di usare app mobili nel contesto della terapia dei disturbi sessuali, nata dalla collaborazione fra ambulatorio medico di Psicosessuologia della Regione Veneto (ASL 3, ex ASL12), ... Leggi su udine20

