Dieta dell’Anguria: perdi peso velocemente (Di giovedì 9 luglio 2020) L’anguria oltre a saziarci e ad idratare il nostro corpo può aiutare il nostro metabolismo a perdere il grasso in eccesso la cosiddetta Dieta dell’Anguria. Se consumato regolarmente può aiutarci a perdere peso in poco tempo. Dieta dell’Anguria povera di calorie L’anguria è un vero toccasana possiede numerose proprietà benefiche tra cui vitamine A, B e C. Contiene molta acqua e sali minerali oltre che pochissime calorie 15 ogni 100 grammi. E’ un frutto molto saziante ed è per questo che è inserita nelle diete inoltre ha proprietà diuretiche e drenanti che aiutano a combattere la cellulite. L’anguria è uno dei frutti più leggeri e meno calorici che abbiamo a disposizione durante l’estate. Ciò grazie alla sua ... Leggi su quotidianpost

