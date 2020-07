Dieselgate Volkswagen - La Corte di giustizia europea: "Possibili cause legali in ogni Stato dell'Unione" (Di giovedì 9 luglio 2020) I consumatori dell'Unione europea possono citare in giudizio i produttori di automobili nei loro tribunali nazionali in caso di acquisto di un veicolo dotato di dispositivi illegali di manipolazione delle emissioni inquinanti: lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea, rispondendo a una richiesta presentata da un tribunale austriaco per definire gli ambiti di competenza nella gestione di un caso legato al Dieselgate Volkswagen. Le ragioni della sentenza. Nello specifico, i giudici austriaci hanno fatto ricorso alla Corte lussemburghese per chiarire se fossero o meno competenti nella gestione di una denuncia presentata ... Leggi su quattroruote

I consumatori dell'Unione Europea possono citare in giudizio i produttori di automobili nei loro tribunali nazionali in caso di acquisto di un veicolo dotato di dispositivi illegali di manipolazione d ...

Ora Volkswagen prepari gli avvocati, per il Dieselgate cause possibili in tutta l'UE

La Corte di giustizia dell'Unione europea conferma che in caso di produzione illecita il danno avviene al momento dell'acquisto, ovunque avvenga. La casa automobilistica adesso dovrà difendersi in tut ...

I consumatori dell'Unione Europea possono citare in giudizio i produttori di automobili nei loro tribunali nazionali in caso di acquisto di un veicolo dotato di dispositivi illegali di manipolazione d ...La Corte di giustizia dell’Unione europea conferma che in caso di produzione illecita il danno avviene al momento dell’acquisto, ovunque avvenga. La casa automobilistica adesso dovrà difendersi in tut ...