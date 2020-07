Di Battista: "Revoca concessione ad Aspi? Non vendetta ma dovere di Stato" (Di giovedì 9 luglio 2020) “Escludere nella ricostruzione del ponte crollato la società responsabile della sua manutenzione è legittimo, è giusto, è sacrosanto. Revocare non per vendetta ma per ribadire quel potere di autotutela che lo Stato ha il dovere di esercitare nell’interesse del Popolo e della sua sicurezza. Revocare è un dovere di uno Stato che ha come obiettivo la costruzione di un’identità nazionale. Ed è un dovere che lo Stato ha non solo nei confronti dei familiari dei morti della Strage di Genova ma anche nei confronti degli italiani che verranno”. Lo scrive Alessandro Di Battista in un post su Fb. Leggi su huffingtonpost

«Ecco, ci mancava il caos del Ponte, ma almeno su questo noi del M5s siamo tutti d'accordo». Un problema per il governo, un momento di unità per il Movimento, questa è la sintesi che offre al Giornale ...

