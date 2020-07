Decreto Rilancio al traguardo, oggi il voto di fiducia. Dal Reddito di emergenza ai voucher baby sitter. Dopo il sì alla Camera il testo andrà al Senato. Ecco tutte le misure (Di giovedì 9 luglio 2020) Arriva oggi il voto finale di Montecitorio al Decreto Rilancio, su cui Palazzo Chigi ha posto la fiducia. Il testo passerà praticamente blindato al Senato (scade il 18 luglio). Ha il via libera dunque la maxi-manovra che stanzia 155 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e 55 miliardi in termini di indebitamento. Il cuore del Decreto sono le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese, che in parte rafforzano e prolungano molti interventi del Cura Italia, a partire dall’impegno per il sistema sanitario. Sedici miliardi vengono destinati alla Cassa Integrazione e agli strumenti per l’integrazione salariale, sono confermate ed estese le indennità per i lavoratori autonomi, ... Leggi su lanotiziagiornale

borghi_claudio : Chiuso tutto. La gloriosa V Bilancio ha sistemato tutte le lievi imprecisioni. Testo del decreto Rilancio adesso è a posto. - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caso Bangladesh. Decreto Rilancio ne… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ I pasticci del governo sul decreto rilancio. La mannaia della Ragioneria (che è parte in… - babyspettri : RT @CesareOrtis: Scusate la domanda,ma qualcuno potrebbe spiegarmi qual è il caso di straordinaria necessità e urgenza del Governo #PD #M5S… - ErikPretto : ??? #Dimore storiche: #Pretto (#Lega), ok a mio odg a dl Rilancio. Impegno governo per incentivi fiscali ??? ?? Roma,… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Rilancio Decreto Rilancio in approvazione, Anief: tutte le novità in arrivo per sostenere la ripresa a settembre Orizzonte Scuola Infrastrutture strategiche per il rilancio dell'economia. Le proposte di CNA

"Di fronte alla possibilità che a fine anno l’Umbria si ritrovi, tra gli strascichi della crisi del 2008 e quella indotta dal Covid-19, con un PIL ridotto di oltre il 20% e un rischio povertà imminent ...

Leonardi (FdI): “Mangialardi usa l'Anci per la sua campagna elettorale. Si dimetta per rispetto dei sindaci”

1' di lettura Senigallia 09/07/2020 - “Dopo l'ennesimo schiaffo ai terremotati che non hanno trovato spazio nel decreto rilancio – afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia, Elena Leonardi – stupisce ...

"Di fronte alla possibilità che a fine anno l’Umbria si ritrovi, tra gli strascichi della crisi del 2008 e quella indotta dal Covid-19, con un PIL ridotto di oltre il 20% e un rischio povertà imminent ...1' di lettura Senigallia 09/07/2020 - “Dopo l'ennesimo schiaffo ai terremotati che non hanno trovato spazio nel decreto rilancio – afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia, Elena Leonardi – stupisce ...