De Martino-Marcuzzi, Belen difende l'ex. La verità è un'altra (Di giovedì 9 luglio 2020) Belen Rodriguez smentisce che Stefano De Martino l'abbia tradita con Alessia Marcuzzi, ma la vicenda resta misteriosa. Qualche settimana fa, Dagospia lancia lo scoop: Alessia Marcuzzi è in crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi, ma la diretta interessata smentisce indirettamente pubblicando su Instagram il video di una tranquilla serata in famiglia. Poco dopo, salta fuori la notizia che è finita tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Si vocifera per le continue scappatelle del conduttore napoletano, ma la prova provata di una notte galeotta non salta fuori. Lei invece viene immortalata con l'ex Andrea Iannone. I due eventi sembrano scollegati e invece sorpresa! Dagospia sgancia la bomba: la Marcuzzi e De ... Leggi su iltempo

