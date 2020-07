De Bruyne via dal Manchester City? L’agente: «Tutte c*****e» (Di giovedì 9 luglio 2020) L’agente di Kevin De Bruyne ha commentato le voci che vorrebbero il centrocampista lontano dal Manchester City Patrick De Koster, agente di Kevin De Bruyne, ha parlato del futuro del centrocampista del Manchester City. «Ha ancora un contratto triennale con una squadra di vertice, in una città dove si sente bene e viene apprezzato da tutti. Certo, l’interesse da parte di altre società c’è sempre ma lui non sta assolutamente pensando a un addio. Il 90% di tutti gli articoli su di lui, sono stronzate». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Bruyne via De Bruyne via dal Manchester City? L’agente: «Tutte stronzate» Calcio News 24 Premier League: I Reds verso quota 100, il City cala la manita. Colpo Sheffield

Questa volta è De Bruyne a servire Mahrez che ... personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro ...

