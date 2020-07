Dark Souls 3 è difficile? Un giocatore lo completa con una chitarra di Guitar Hero e senza subire danni (Di giovedì 9 luglio 2020) Dark Souls 3 è ampiamente considerato un gioco con un tasso di sfida altissimo, ma nonostante ciò i giocatori sono riusciti a completarlo nei modi più assurdi e bizzarri. Happy Hob, ad esempio, ha terminato l'intera collezione SoulsBorne senza subire un singolo colpo e un giocatore ha persino finito il gioco con dei controller... banana! Ora MezzPlays ha finito il gioco con un controller di Guitar Hero e senza subire colpi.Sebbene Dark Souls 3 sia decisamente difficile, queste run sono possibili perché il gioco stesso è basato su precisi schemi e premia i giocatori che capiscono rapidamente questi sistemi. Una volta ... Leggi su eurogamer

