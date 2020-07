D’Amelio: “Finanziata la rotonda di Avellino Est e i lavori all’Ofantina” (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La provincia di Avellino nei prossimi anni sarà oggetto di interventi di miglioramento della viabilità da parte di Anas per circa 460 milioni di euro“. Lo dichiara la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio che spiega: “La società ha confermato il piano di fabbisogni 2021-2024 approvato per 210 milioni di euro, a cui vanno aggiunti 15 milioni per la sistemazione delle 7 gallerie principali, ben 170 milioni destinati all’adeguamento della SS7 Ofantina nel tratto Parolise-Lioni e i 62 milioni dei cantieri in essere. Dopo l’incontro avuto in Consiglio regionale con i vertici regionali Anas, rilevo con piacere che le nostre richieste sono state accolte e inserite nelle procedure del ministero per le Infrastrutture”. “Tra gli interventi, che rendono più sicura ... Leggi su anteprima24

