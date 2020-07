Dalla Spagna: il Real Madrid perde la pazienza con Jovic, il serbo è sul mercato (Di giovedì 9 luglio 2020) Come riportato nell’edizione odierna di Marca che ha aperto con “Jovic in vendita”, dopo appena un anno dall’arrivo dell’attaccante serbo al Real Madrid, i blancos hanno perso la pazienza e sono pronti a metterlo sul mercato cercando di rientrare Dalla spesa fatta la scorsa estate. Luka Jovic, coinvolto in un sospetto contagio di covid-19, non ha aiutato la dirigenza madrilena visto che in poco tempo è diventato la riserva di Karim Benzema senza riuscirsi a integrare con i compagni. Il Real ora, come si legge sul quotidiano spagnolo, è pronto ad ascoltare ogni offerta che verrà presentata. Foto: twitter Real Madrid L'articolo Dalla ... Leggi su alfredopedulla

