Dalla Camera 40 milioni per il personale sanitario in prima linea contro il Covid-19 (Di giovedì 9 luglio 2020) Anche quest’anno la Camera dei Deputati si appresta a restituire allo Stato una quota consistente dei propri risparmi di gestione. Il progetto di bilancio per il 2020, predisposto dal Collegio dei Questori di cui faccio parte (colgo l’occasione per ringraziare i colleghi Fontana e Cirielli per il lavoro svolto), è stato deliberato dall’Ufficio di Presidenza e giungerà in Assemblea per la discussione la prossima settimana. Anche quest’anno si prevede una restituzione allo Stato di 80 milioni di euro, che potranno essere utilmente impiegati a favore di tutti i cittadini. È ormai dal 2013, che questo ramo del Parlamento produce corposi avanzi di amministrazione: sono stati risparmiati più di 450 milioni di euro, di cui oltre trecento milioni, negli ultimi anni, sono ... Leggi su ilblogdellestelle

Napoli, anziano 76enne chiuso nel parco comunale dai custodi: salvato dai pompieri Il signor Ubaldo, di 76 anni, è rimasto chiuso col suo cagnolino nel Parco Viviani. I custodi sono andati via senza a ...

Le avevano tolto la custodia del figlio e per questo lo avrebbe ucciso per poi togliersi la vita impiccandosi. È l'ipotesi degli investigatori dopo la scoperta dei due cadaveri La scoperta è di quelle ...

