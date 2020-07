Dagospia - Rivoluzione Juventus: Agnelli può silurare Paratici, torna Marotta? (Di giovedì 9 luglio 2020) La Juventus non ha né un amministratore delegato né un direttore generale, dopo gli addii di Francesco Calvo e di Giuseppe Marotta. Leggi su tuttonapoli

calciomercatoit : ???? #Juventus, Dagospia: rivoluzione #Agnelli | Via #Paratici, ritorno clamoroso ?? #CMITmercato - Ilarioforjuve : ?? ?? ?? ?? ?? ?? @Chia895 Juventus, Dagospia: rivoluzione Agnelli | Via Paratici, ritorno clamoroso - filippo898 : RT @_DAGOSPIA_: DOPO L’ANNATA DELUDENTE, ANDREA AGNELLI STA STUDIANDO UNA RIVOLUZIONE ALLA JUVENTUS - zazoomblog : Juventus Dagospia: “Rivoluzione in casa bianconera Paratici verso le dimissioni” - #Juventus #Dagospia: #“Rivoluzi… - zetoni2 : RT @_DAGOSPIA_: DOPO L’ANNATA DELUDENTE, ANDREA AGNELLI STA STUDIANDO UNA RIVOLUZIONE ALLA JUVENTUS -