Da Ricette all’italiana la frittura di calamari e gamberi di Anna Moroni (Di giovedì 9 luglio 2020) Una frittura di calamari e gamberi con Ricette all’italiana di Anna Moroni oggi 9 luglio 2020. Un secondo piatto classico soprattutto in estate ma ovviamente le Ricette di Anna Moroni sono speciali e anche la frittura di pesce diventa ancora più golosa. Anna Moroni nella cucina di Ricette all’italiana mostra ad Annabruna come si puliscono gamberi e calamari in modo perfetto, le dà tutti i consigli e poi le mostra le giuste panature per un risultato eccellente. Mais, granella di pistacchi, farina integrale, semi di papavero e curry, tutto da copiare con le Ricette ... Leggi su ultimenotizieflash

