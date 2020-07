Da Google investimenti da 900 milioni di dollari in 5 anni in Italia (Di giovedì 9 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Google investirà in Italia oltre 900 milioni di dollari in 5 anni. Lo ha annunciato Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet. Il piano prevede l'apertura di due Google Cloud Region annunciate in partnership con TIM e una nuova iniziativa dedicata alle piccole e medie imprese, con l'obiettivo di accelerare la trasformazione digitale del Paese.Mentre alcune aree produttive sono riuscite a non fermarsi, grazie ai progressi legati allo smart working, allo shopping online e alla telemedicina, molte piccole imprese hanno subito pesantemente la crisi, in particolare nei settori del turismo, della vendita al dettaglio e della ristorazione. Secondo una ricerca di McKinsey, in Europa sono ora a rischio 60 milioni di posizioni ... Leggi su liberoquotidiano

PaolaPisano_Min : I progetti e investimenti di @Google in Italia rappresentano un contributo importante per la trasformazione digita… - toniobernardini : RT @PaolaPisano_Min: I progetti e investimenti di @Google in Italia rappresentano un contributo importante per la trasformazione digitale… - LucaSebastiani_ : RT @PolikosIt: ???? Google, 900 milioni di investimenti per contribuire alla #digitalizzazione italiana. #Google ha ufficializzato il lancio… - PolikosIt : ???? Google, 900 milioni di investimenti per contribuire alla #digitalizzazione italiana. #Google ha ufficializzato… - alex459213 : RT @PaolaPisano_Min: I progetti e investimenti di @Google in Italia rappresentano un contributo importante per la trasformazione digitale… -