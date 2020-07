Cyberpunk 2077 sfodera una letale katana in un nuovo video gameplay (Di giovedì 9 luglio 2020) La scorsa settimana è emerso in rete un filmato di 20 secondi di Cyberpunk 2077 che mostra il sistema di combattimento in mischia con la katana. Si tratta di un video breve, ma probabilmente i fan del combattimento corpo a corpo e del gioco di CDPR lo troveranno interessante.Come possiamo vedere nel filmato più in basso, i giocatori potranno usare la loro katana per deviare i proiettili e per decapitare i loro nemici.Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più attesi del 2020 e, dopo alcuni rinvii, il titolo si appresta ad uscire su PC, PS4 e Xbox One. CDPR, ha confermato anche delle versioni next-gen per PS5 e Xbox Series X che riceveranno dei corposi aggiornamenti nel 2021.Leggi altro... Leggi su eurogamer

