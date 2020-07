Cumulo gratuito dei periodi assicurativi per la pensione, tutto quello che devi sapere (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Cumulo gratuito dei periodi assicurativi consente di cumulare tutta i periodi assicurativi versati in diverse casse previdenziali, comprese le casse professionali in un’unica cassa per permette di perfezionare il requisito contributivo richiesto dalla varie pensioni news in vigore nel 2020. Sono tre le possibilità che permettono l’unione dei contributi versati in varie casse, precisamente: Cumulo, totalizzazione e ricongiunzione. Cumulo gratuito contributivo dei periodi assicurativi Con il Cumulo il lavoratore ha la possibilità di valorizzare i contributi versati nel sistema misto, interamente a titolo gratuito, senza il costo ... Leggi su notizieora

La Contribuzione Mista

In primo luogo c'è la ricongiunzione dei contributi che consente di trasferire in una unica gestione previdenziale tutti i contributi versati, tranne quelli nella gestione separata dell'Inps, al fine ...

