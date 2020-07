Cristian Gallella ha tradito Tara con Cristina Incorvaia? Lei risponde a tutti (FOTO) (Di giovedì 9 luglio 2020) In questi giorni una coppia nata a Uomini e Donne è finita nella bufera per aver annunciato la loro rottura. I protagonisti sono Cristian e Tara e si vocifera che il buon Gallella possa aver tradito sua moglie con un’ex dama del trono over, Cristina Incorvaia. A rispondere a tutte le domande in merito alla questione è stata proprio la presunta amante del giovane. Attraverso delle Instagram Stories, infatti, ha raccontato dei dettagli di cui molti non erano a conoscenza. Le confessioni di Cristina Incorvaia Dopo aver annunciato la loro separazione, sul web cono cominciati a diffondersi dei rumors in merito ai motivi che potrebbero aver spinto Gallella e la Gabrieletto ad interrompere la loro ... Leggi su kontrokultura

ilbassanese : Tara si scaglia contro i followers: 'gente di me*** nella mia vita non la voglio' - zazoomblog : Cristina Incorvaia tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto: “Ho avuto una storia con lui” - #Cristina #Incorvaia… - Notiziedi_it : Tara Gabrieletto rompe il silenzio dopo la rottura con Cristian Gallella e si scaglia contro dei follower: il duro … - IsaeChia : #UominieDonne, #CristinaIncorvaia commenta la fine della storia tra #CristianGallella e #TaraGabrieletto e rivela:… - Notiziedi_it : Tara Gabrieletto rompe il silenzio dopo la rottura con Cristian Gallella e si scaglia contro dei follower: il duro … -