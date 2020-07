Crisi da Covid: ”E’ concreto il rischio di episodi di rabbia sociale”, avverte la miniera dell’Interno (Di giovedì 9 luglio 2020) In realtà il timore di dover fronteggiare eventuali reazioni ‘violente’ dovute al disagio sociale, era già ben presente già dagli ultimi giorni del terribile lockdown al quale siamo stati sottoposti per ovvi motivi. Molti ricorderanno infatti quando, specie al Sud, la sofferenza economica e la conseguente ‘fame’ diedero vita a qualche isolato caso di ‘spesa proletaria’, fortunatamente subito compensato dall’impegno dei comuni e delle associazioni di volontariato – Caritas diocesane in primis – pronte ad assicurare derive alimentari e pacchi per tutti. Purtroppo, passato il lockdown il disagio permane Ora però, nonostante il lockdown sia passato, per molti italiani – specialmente fra quelli che lavoravano in nero, i precari, ecc – purtroppo la situazione non è affatto cambiata. Il governo ... Leggi su italiasera

Adnkronos : Crisi #Covid, #Lamorgese: 'Rischio concreto di rabbia sociale' - sole24ore : Covid e crisi, sarà la green economy a fare da traino alla ripresa - repubblica : I conti delle famiglie in crisi dopo il Covid: sei su dieci faticano ad arrivare a fine mese - Kemess12 : RT @ofrakia: Prima hanno creato le condizioni perché le aziende perdessero competitività, poi arriva il #COVID ed ecco che quelle in crisi… - CislFpFrosinone : RT @cisl_fplazio: #Lazio, @SanRaffaelespa #RoccadiPapa. Dopo la revoca dell’#accreditamento, #sindacati chiedono #salvaguardia dei 150 post… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Covid Crisi Covid, Lamorgese: "Rischio concreto di rabbia sociale" Adnkronos Post Covid, Lamorgese: «In autunno avremo grave crisi economica, c’è rischio concreto di tensioni»

Il rischio di tensioni sociali in autunno «è concreto perché a settembre-ottobre vedremo gli esiti di questo periodo di grave crisi economica. Vediamo negozi chiusi, cittadini che non hanno nemmeno la ...

Bce, Lagarde accelera sulla lotta al climate change con il Qe

Il presidente dell'Eurotower apre le porte all'utilizzo del programma di acquisto di asset da 2,8 trilioni di euro per perseguire obiettivi ecologici Una parte del bazooka del quantitative easing per ...

Il rischio di tensioni sociali in autunno «è concreto perché a settembre-ottobre vedremo gli esiti di questo periodo di grave crisi economica. Vediamo negozi chiusi, cittadini che non hanno nemmeno la ...Il presidente dell'Eurotower apre le porte all'utilizzo del programma di acquisto di asset da 2,8 trilioni di euro per perseguire obiettivi ecologici Una parte del bazooka del quantitative easing per ...