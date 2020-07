Crimi spinge il Referendum sul taglio dei parlamentari. Per il leader M5S l’Election day è necessario per garantire un’ampia partecipazione (Di giovedì 9 luglio 2020) L’accorpamento regionali-amministrative-Referendum con l’election day è una necessità tecnica. Parola del capo politico M5S, Vito Crimi. “Per noi è importante la partecipazione a questo Referendum che è senza quorum, affinché il risultato sia il più realistico e rispecchi la volontà dei cittadini – spiega -. E teniamo a un’ampia partecipazione. Ci avrebbe favorito fare il Referendum prima delle regionali e utilizzarlo come traino per un successo maggiore”. Intervenendo ad un appuntamento della Fondazione Einaudi, Crimi va dritto al punto. “Non è il ministero dell’Interno ma i sindaci a decidere dove si vota. I sindaci comunicano alla Prefettura i luoghi dove si ... Leggi su lanotiziagiornale

Crimi spinge Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Crimi spinge