Covid, Speranza “Italia al centro della sfida per il vaccino” (Di giovedì 9 luglio 2020) “L’Italia con i suoi cervelli, con le sue donne e suoi uomini, è al centro della sfida mondiale per il nuovo vaccino e sarà questa la vera soluzione che il mondo aspetta”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in visita a Castel Romano, al centro di ricerca Reithera. sat/mrv/red L'articolo Covid, Speranza “Italia al centro della sfida per il vaccino” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

