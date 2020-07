Covid, bengalese positivo e con sintomi viola isolamento: mezza Italia in treno (Di giovedì 9 luglio 2020) Il 53 enne del Bangladesh, ritornato in Italia ignorando di essere positivo al Coronavirus, è all’ospedale Umberto I di Roma. L’uomo di 53 anni è rientrato in Italia quando ha iniziando a sviluppare i primi sintomi del virus, ma noncurante di ciò ha comunque scelto di viaggiare per gran parte del Paese, senza denunciare febbre e tosse. violando così l’isolamento fiduciario che le autorità competenti gli hanno imposto giorni prima nell’attesa di conoscere l’esito dato dal tampone. Scrive così Mauro Evangelisti per Il Messaggero, un altro accadimento a dimostrazione di come la nostra salute, in questo periodo più che mai, sia interdipendente. Abbassare la guardia sarebbe un errore fatale che non potremmo ... Leggi su caffeinamagazine

“Siamo molto preoccupati”. Ad affermarlo in un’intervista rilasciata all’Adnkronos è il rappresentante della comunità bengalese di Padova, Shah Selim, referente del Bangladesh Islamic cultural center ...

Questo ovviamente vale sia per gli immigrati che sono rientrati dal Bangladesh sia per i manager veneti rientrati positivi al Coronavirus dalla Serbia. Il bengalese è arrivato all’aeroporto Leonardo ...

