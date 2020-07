Covid-19, l'errore che ci ha fatto trovare impreparati. Estratto dal libro di F. Grignetti (Di giovedì 9 luglio 2020) Huffpost pubblica un Estratto dal libro “Covid-19, l’errore. Perché non attivare la Difesa civile ci ha reso impreparati contro il contagio” (e-letta edizioni digitali) di Francesco Grignetti, giornalista e scrittore. “Le strutture e le infrastrutture vitali per la nazione devono essere sempre protette, per garantire l’azione di governo e la sicurezza della popolazione” (Piano di Difesa civile nazionale) Quando un Paese si ritrova a contare migliaia di morti, i medici degli ospedali di una Regione importante come la Lombardia costretti a decidere chi curare e chi no, l’esercito a trasportare salme da un inceneritore all’altro, e migliaia di operatori sanitari infettati perché mandati allo sbaraglio senza ... Leggi su huffingtonpost

stanzaselvaggia : “Dormo male la notte e la foto sul Duomo è stata un errore. Milano deve rinascere, basta egoismi. Potrei dare un nu… - Paroledipaola : RT @mattiafeltri: Covid-19, l'errore che ci ha fatto trovare impreparati. Estratto dal libro di F. Grignetti - MiglioreJAM : RT @Corriere: In questa intervista il virologo 79enne avverte: è pericoloso illudersi che il Covid stia scomparendo. «La pandemia globale è… - RandonTizi : RT @Corriere: ?? Anthony Fauci, il virologo della task force anti-Covid, era stato messo da parte da Trump. Ma ora il presidente Usa «ha cap… - Nanoalto : RT @Corriere: ?? Anthony Fauci, il virologo della task force anti-Covid, era stato messo da parte da Trump. Ma ora il presidente Usa «ha cap… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid errore Covid-19, l'errore che ci ha fatto trovare impreparati. Estratto dal libro di F. Grignetti L'HuffPost Lazio, i numeri non sono più da scudetto: la difesa è in bambola, l'attacco spuntato

Aumenta il rimpianto il giorno dopo. Uno spreco non aver sfruttato lo scivolone bianconero. La Juve perde la sera contro il Milan, ma il distacco di sette punti rimane invariato. Perché la Lazio a Lec ...

Coromavirus Molfetta, errore nella trascrizione del tampone: 45enne di Terlizzi non è positivo

Il paziente, risultato positivo al coronavirus, in realtà è negativo ... A quanto pare, ci sarebbe stato un errore di trascrizione dell’esito del tampone. Sulla base del confronto tra i due test, si è ...

Aumenta il rimpianto il giorno dopo. Uno spreco non aver sfruttato lo scivolone bianconero. La Juve perde la sera contro il Milan, ma il distacco di sette punti rimane invariato. Perché la Lazio a Lec ...Il paziente, risultato positivo al coronavirus, in realtà è negativo ... A quanto pare, ci sarebbe stato un errore di trascrizione dell’esito del tampone. Sulla base del confronto tra i due test, si è ...