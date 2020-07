Covid-19, da Bolsonaro a Trump: il nuovo virus del negazionismo (Di giovedì 9 luglio 2020) Oltre al Covid-19 nel mondo dilaga un nuovo virus: il negazionismo. Da Bolsonaro a Trump la cattiva gestione dell’emergenza sanitaria che ha messo in pericolo la vita di milioni di persone L’emergenza del Covid-19 oltre a mettere in pericolo la salute di milioni di persone ha portato a galla molte controversie in politica, come dimostrano i discorsi di Jair Bolsonaro, Donald Trump e altri leader dai toni populisti. A spaventare il mondo intero non è solo l’emergenza sanitaria del Covid ma un nuovo virus, quello del negazionismo. Se è vero che molti paesi hanno affrontato l’epidemia con tutti gli strumenti scientifici e sociali a ... Leggi su zon

TgLa7 : #Coronavirus: Bolsonaro, sono risultato positivo al Covid - sole24ore : Brasile, il tragico annuncio di Bolsonaro: «Sono positivo al Covid» - Piu_Europa : Auguri sinceri di pronta guarigione al presidente brasiliano #Bolsonaro risultato positivo al #covid. Il… - Tonino17071956 : RT @rschrae16: Il primo atto ufficiale di #Bolsonaro, dopo il test Covid positivo, è stato porre il veto ad una legge che prevedeva l’acces… - ARGDON62 : RT @Ferula18: Eh già. Io sono dalla parte dei poveri indios che muoiono come mosche per covid, degli afroamericani che lottano contro fdo r… -