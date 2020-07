Covid-19, “cure e vaccini siano beni comuni accessibili a tutti”: il manifesto “Nessuno si salva da solo” di Medici Senza Frontiere (Di giovedì 9 luglio 2020) vaccini e terapie per tutti e strumenti diagnostici adeguati in tutto il mondo, solo così conterremo e sconfiggeremo l’epidemia di Covid-19. Sono queste le richieste di Medici Senza Frontiere, raccolte nel manifesto “Nessuno si salva da solo”, già firmato da tanti nomi noti del panorama italiano tra cui Valerio Mastandrea, Claudio Bisio e Sabrina Ferilli. “Ascoltiamo ogni giorno dichiarazioni sulla necessità che cure e vaccini siano beni comuni accessibili a tutti” spiega la dottoressa Stella Egidi, responsabile medico di MSF, “ma le iniziative fin qui messe a punto non indicano chiaramente quali strumenti concreti saranno resi ... Leggi su ilfattoquotidiano

