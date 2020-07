COVID-19, 12 milioni di casi e 550mila decessi. OMS: "La pandemia accelera" (Di giovedì 9 luglio 2020) La pandemia di COVID-19 sta accelerando. Mentre in Italia e nel resto d'Europa la situazione si sta lentamente assestando verso una semi-normalità, in molti Paesi del Mondo l'emergenza è fuori controllo per molteplici motivi, dall'impossibilità di adottare misure restrittive nei Paesi più poveri alla sottovalutazione della gravità della situazione in Paesi come gli Stati Uniti e il Brasile.Ad oggi i casi di COVID-19 confermati nel Mondo ha toccato quota 12 milioni, mentre il numero dei decessi legati al nuovo coronavirus ha superato le 550mila unità. Più di mezzo milione di persone hanno perso la vita dall'inizio del 2020 ad oggi a causa del nuovo virus per il quale, ad oggi, non esiste ancora un ... Leggi su blogo

piersileri : 40 milioni di risparmi da @Montecitorio per il personale sanitario impegnato contro il #COVID Una restituzione a c… - M5S_Camera : Dalla Camera 40 milioni per il personale sanitario in prima linea contro il Covid-19 - TeresaBellanova : Dalla Conferenza Stato-Regioni l'ok agli aiuti diretti al settore pesca e acquacoltura, 20 milioni di euro per il s… - mu_antonella : RT @PoliticaPerJedi: Abbiamo curato 240mila contagiati. Somministrato quasi 6 milioni di tamponi. Costruito interi ospedali dedicati al Cov… - inter4ever92 : @90ordnasselA Mi dicono che sia un problema, oltre che di rosa scarsa e di poca concentrazione, anche del fatto che… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID milioni Coronavirus, ultime notizie: Caso camici in Lombardia, accertamenti sul ruolo del governatore Fontana Fanpage.it Coronavirus mondo, diretta. Usa, 65 mila contagi in 24 ore. Bolivia, presidente Anez positiva. Hong Kong chiude le scuole

La situazione Coronavirus nel mondo non accenna a migliorare e mentre ieri l'Oms ha sottolineato che la pandemia sia in piena accelerazione si registra un nuovo record di contagi negli Stati Uniti: ol ...

Coldiretti: Volume affari delle agromafie è di 24,5 miliardi

Dal controllo sui bar, ristoranti e negozi di frutta e verdura fino al furto dei raccolti come l’uva, il volume d’affari delle agromafie è salito a 24,5 miliardi di euro, con attività che riguardano l ...

La situazione Coronavirus nel mondo non accenna a migliorare e mentre ieri l'Oms ha sottolineato che la pandemia sia in piena accelerazione si registra un nuovo record di contagi negli Stati Uniti: ol ...Dal controllo sui bar, ristoranti e negozi di frutta e verdura fino al furto dei raccolti come l’uva, il volume d’affari delle agromafie è salito a 24,5 miliardi di euro, con attività che riguardano l ...