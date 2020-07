Costantino Della Gherardesca spiega perché nel suo libro ha elogiato Barbara d’Urso (Di giovedì 9 luglio 2020) Costantino Della Gherardesca è un grande ammiratore di Barbara d’Urso e come già sappiamo nel suo nuovo libro ha dedicato un lungo elogio alla conduttrice. Intervistato da TvBlog ha spiegato perché l’ha fatto: “Mi ha divertito tantissimo tutto il Prati-Gate che, se uno riesce a dargli una seconda lettura, è stato veramente uno dei momenti più spiritosi Della televisione italiana degli ultimi anni. Mi sono veramente fatto delle grasse risate. Dopodiché, penso che lei sia un po’ un capro espiatorio e che venga criticata da persone del mondo Della televisione che, obiettivamente, non è che facciano tanto di meglio e che, anzi, facciano molti più danni quando si occupano di ... Leggi su bitchyf

CdGherardesca : Ringrazio @Linkiesta per quest'intervista che mi ha divertito moltissimo: - Sulserio1 : RT @CdGherardesca: Ringrazio @Linkiesta per quest'intervista che mi ha divertito moltissimo: - bubinoblog : @Virginia_Roma Costantino della Gherardesca - StraNotizie : Costantino Della Gherardesca spiega perché nel suo libro ha elogiato Barbara d'Urso - BITCHYFit : Costantino Della Gherardesca spiega perché nel suo libro ha elogiato Barbara d’Urso -