Costa d’Avorio, muore a 61 anni il premier Amadou Gon Coulibaly (Di giovedì 9 luglio 2020) Il premier 61enne Amadou Gon Coulibaly, candidato alla presidenza dello stato africano, è morto a seguito di complicanze cardiache Dopo diversi mesi di cure il premier della Costa d’Avorio Amadou Gon Coulibaly è morto a 61 anni. Il politico ivoriano era tra i candidati alle prossime elezioni per la presidenza del paese. A quanto pare la … L'articolo Costa d’Avorio, muore a 61 anni il premier Amadou Gon Coulibaly proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

