Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 9 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) I numeri coronavirus 9 luglio restituiscono un numero di persone attualmente positive pari a 13.459. I morti coronavirus oggi sono 12 per un totale di persone decedute da inizio pandemia pari a 34.926. I Dimessi/Guariti sono 338, per un totale di 193.978 persone dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati nella giornata di oggi sono stati 52.552 (dato che porta il totale dei test fatti da inizio pandemia a 193.978) rilevando 229 nuovi casi coronavirus. Il totale dei casi ammonta così a 242.363 malati da inizio pandemia. LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul ... Leggi su giornalettismo

