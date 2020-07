Corte Suprema: Procura NY può avere dichiarazioni fiscali di Trump (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – La Procura di New York può ottenere le dichiarazioni fiscali di Donald Trump. Lo ha deciso la Corte Suprema degli Stati Uniti con voto presa a maggioranza (7 a 2) affrontando uno dei due casi pendenti per ottenere le dichiarazioni fiscali del presidente. In dettaglio, la Corte ha stabilità che il Procuratore di New York Cyrus Vance potrà ottenere la documentazione di Trump, comprese le dichiarazioni dei redditi, perché un presidente in carica non ha immunità. Ora, il suo ufficio contabile, Mazars Llp, dovrà consegnare la documentazione al Gran Giurì nell’ambito dell’indagine penale che riguarda anche ... Leggi su quifinanza

