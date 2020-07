Corte Suprema fa nuovo sgarbo a Trump. Procura Ny può ottenere dichiarazioni fiscali (Di giovedì 9 luglio 2020) Un presidente in carica non ha immunità e quindi non può sottrarsi a indagini penali. La Procura di New York può ottenere le dichiarazioni fiscali di Donald Trump. Lo ha deciso la Corte Suprema.Il presidente vuole mantenere privati questi documenti, perché contiene dati sensibili non solo su Trump, ma anche su altri membri della famiglia. La lotta riguarda i rapporti fra Casa Bianca e Congresso, in particolare il potere di un presidente di rifiutare una richiesta formale da parte del Parlamento. In due precedenti casi relativi al potere presidenziale, la Corte Suprema ha agito all’unanimità nel richiedere al presidente Richard Nixon di consegnare i nastri della Casa Bianca al ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : ???????? Oggi la Corte Suprema deciderà se Trump deve consegnare le dichiarazioni dei redditi come chiesto dal Congress… - amnestyitalia : Evento storico in Bielorussia: la Corte Suprema annulla una condanna a morte - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Bielorussia, evento storico: la Corte Suprema annulla una condanna a morte - HuffPostItalia : Corte Suprema fa nuovo sgarbo a Trump. Procura Ny può ottenere dichiarazioni fiscali - marina_catucci : La Corte Suprema ha decretato che il pubblico ministero di NY ha diritto di vedere i registri finanziari privati ?… -