Corruzione magistrati, l’ex pm di Trani Antonio Savasta condannato a dieci anni (Di giovedì 9 luglio 2020) Al termine di un processo con rito abbreviato, il gup di Lecce Cinzia Vergine ha condannato l’ex pm di Trani Antonio Savasta a dieci anni di reclusione. Nel gennaio 2019 Savasta era stato arrestato insieme al collega Michele Nardi e all’ispettore di Polizia Vincenzo Di Chiaro con l’accusa di Corruzione in atti giudiziari e concussione per aver pilotato, tra il 2014 e il 2018, sentenze e vicende giudiziarie e tributarie in favore di imprenditori coinvolti nelle indagini, in cambio di denaro, gioielli e in alcuni casi anche diamanti. L'articolo Corruzione magistrati, l’ex pm di Trani Antonio Savasta condannato a ... Leggi su ilfattoquotidiano

