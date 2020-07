Coronaviurs, Antonio Socci contro Enrico Rossi: attacca Bolsonaro e Trump, eppure le cifre... (Di giovedì 9 luglio 2020) Antonio Socci replica ad Enrico Rossi, il governatore della Toscana che sui social si è lanciato in una riflessione personale che punta a mettere in cattiva luce i leader della destra mondiale, definiti “negazionisti” e “poco attenti alle conseguenze drammatiche del coronavirus”. In particolare Rossi parla di Bolsonaro e Johnson, entrambi positivi al Covid, di Trump continua ad organizzare adunate e degli “amichetti italiani” che sarebbero Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Inoltre non risparmia neanche Putin, definito “l'autocrate nemico della democrazia liberale che, mentre in Russia si stava morendo di Covid, ha pensato bene di cambiare la Costituzione per restare al potere vita natural durante”. Poi la ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronaviurs Antonio Coronaviurs, Antonio Socci contro Enrico Rossi: attacca Bolsonaro e Trump, eppure le cifre... LiberoQuotidiano.it Coronavirus, ultime notizie, Boccia: “Continueremo a bloccare voli da Paesi non in sicurezza”

Le autorità serbe stanno decidendo le misure per cercare di frenare la diffusione del coronavirus, dopo una seconda notte di scontri tra polizia e manifestazioni che protestano contro un secondo lockd ...

Coronaviurs, Antonio Socci contro Enrico Rossi: attacca Bolsonaro e Trump, eppure le cifre...

Antonio Socci replica ad Enrico Rossi, il governatore della Toscana che sui social si è lanciato in una riflessione personale che punta a mettere in cattiva luce i leader della destra mondiale, defini ...

Le autorità serbe stanno decidendo le misure per cercare di frenare la diffusione del coronavirus, dopo una seconda notte di scontri tra polizia e manifestazioni che protestano contro un secondo lockd ...Antonio Socci replica ad Enrico Rossi, il governatore della Toscana che sui social si è lanciato in una riflessione personale che punta a mettere in cattiva luce i leader della destra mondiale, defini ...