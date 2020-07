Coronavirus, volo Qatar-Fiumicino: positivi 5 passeggeri (Di giovedì 9 luglio 2020) Sono 5 i passeggeri dei 97 autorizzati ieri a sbarcare a Fiumicino del volo quella Qatar Airways risultati positivi al Coronavirus. Lo riporta l’Unità di Crisi della Regione Lazio. Leggi anche: Fiumicino, donna in stato di gravidanza del Bangladesh è stata portata in ospedale ‘Sono risultati positivi al tampone 5 passeggeri dei 97 autorizzati ieri a sbarcare a Fiumicino del volo della Qatar Airways. I passeggeri sono stati tutti sottoposti a tampone e sono in isolamento’. Coronavirus, volo Qatar-Fiumicino: positivi 5 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Sono 5 i passeggeri dei 97 autorizzati ieri a sbarcare a Fiumicino del volo quella Qatar Airways risultati positivi al Coronavirus. Lo riporta l’Unità di Crisi della Regione Lazio. Leggi anche: ...

