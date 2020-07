Coronavirus, viaggia per l’Italia ma è positivo: fermato un 53enne (Di giovedì 9 luglio 2020) Destano preoccupazione le notizie dell’aumento del numero di contagi da Coronavirus in Italia; in parte a causa di nuovi focolai scoppiati in varie Regioni, ed altri dovuti all’arrivo di decine di cittadini stranieri. L’attenzione ora è massima per gli arrivi dal Bangladesh, con numerose persone trovate positive, giunte in Italia dopo scali in altri paesi. Tra tutti, sta circolando la notizia di un uomo che, positivo al Coronavirus, avrebbe viaggiato in lungo e in largo per l’talia. Paura per gli arrivi dal Bangladesh Mesi di quarantena, lente riaperture e raccomandazioni sembrano non essere state sufficienti: l’emergenza Covid-19 in Italia è lungi dall’essere un problema alle spalle: lo come dimostrano le notizie dei nuovi focolai di Mondragone, dello ... Leggi su thesocialpost

