Coronavirus: Venezia, l'aumento dei casi fa saltare festa Redentore (Di giovedì 9 luglio 2020) L'annuncio del sindaco Luigi Brugnaro. "Non possiamo mettere a rischio la salute dei cittadini". La celebrazione ricordava la fine della pestilenza del 16esimo secolo Leggi su repubblica

