Coronavirus, un solo caso in Sicilia: 229 positivi e 12 morti in Italia, calano i ricoveri (Di giovedì 9 luglio 2020) Si registra un nuovo caso di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, rispetto a ieri però non ci sono decessi . Il numero di attuali positivi presenti sull'isola è pari a 128 (+1 rispetto a mercoledì)... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus solo Coronavirus, ultime notizie: il bollettino, 214 nuovi contagi e 12 decessi Fanpage.it Coronavirus, in Sicilia 2.614 tamponi: un solo nuovo caso. Sei ricoverati nessuna vittima

Coronavirus, in Sicilia 2.614 tamponi: un solo nuovo caso. Sei ricoverati nessuna vittima

Coronavirus in Liguria: nessun decesso nelle ultime 24 ore

Nessun decesso per il coronavirus negli ospedali liguri nelle ultime 24 ore. Buone notizie anche nel conteggio dei pazienti positivi che sono scesi (meno 23 rispetto a ieri) a 1221: Savona 81, La Spez ...

