Coronavirus, ultime notizie – In Italia cala il numero dei decessi, +12 in Lombardia. Brasile, partiti i test cardiaci per il presidente Bolsonaro (Di giovedì 9 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, tornano a crescere i contagi: +193. Si ferma il calo delle terapie intensive e preoccupa l’Emilia – Il bollettino della Protezione civileCoronavirus, in Lombardia lieve aumento dei contagi (+71) ma con il triplo dei tamponi. calano i ricoverati in terapia intensiva (-2)Gli Stati Uniti hanno superato i 3 milioni di casi da Coronavirus. Sono 3.055.144 i contagi confermati dall’inizio dell’emergenza secondo i dati della Johns Hopkins University. Segue ancora il Brasile con 1.713.160 ... Leggi su open.online

