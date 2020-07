Coronavirus, ultime notizie. Bolsonaro pone il veto agli aiuti per gli indigeni colpiti dalla pandemia (Di giovedì 9 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Sono più di 11,6 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno superato quota 539mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 9 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Bolsonaro pone il veto al piano per gli aiuti agli indigeni colpiti dalla pandemia – Il presidente brasiliano, Jair ... Leggi su tpi

dellorco85 : In Brasile nelle ultime 24 ore ci sono stati ulteriori 20.229 contagi. Anche #Bolsonaro (da sempre contrario al lo… - Agenzia_Ansa : Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attu… - rtl1025 : ?? Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 193 nuovi casi mentre… - Fiorellissimo : RT @ultimenotizie: Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 193 nuovi casi mentre ieri 1… - Notiziedi_it : Coronavirus, ultime notizie – In Italia scende il numero delle vittime, +12 in Lombardia. In Brasile superati i mil… -