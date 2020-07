Coronavirus, tutte le notizie della notte – Negli Usa contagi cresciuti del 72% in due settimane. Effetto Trump a Tulsa: 500 casi dopo il comizio (Di giovedì 9 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (8 luglio)Usa EPA/MICHAEL REYNOLDS Il vicepresidente americano Mike PenceNelle ultime 24 ore, Negli Stati Uniti ci sono stati 55 mila nuovi casi di Coronavirus, con un aumento del 72% dei contagi giornalieri nelle ultime due settimane, secondo l’elaborazione dei dati del New York Times. Cresce intanto la preoccupazione nelle strutture ospedaliere dell’intero Paese, che davanti alla nuova ondata di contagi denunciano una grave carenza di mascherine, tute di isolamento e guanti monouso per gli operatori sanitari. Nell’ultimo briefing alla Casa Bianca, il vicepresidente Mike Pence ha minimizzato il problema, annunciando nuove linee guida sul riutilizzo dei dispositivi di protezione. Ma diversi esperti e le ... Leggi su open.online

RegLombardia : #LNews #Coronavirus Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è dispon… - RegLombardia : #LNews Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle o… - RegioneER : PREMIO INNOVATORI RESPONSABILI dedicato a nuovi progetti per lo SVILUPPO SOSTENIBILE e alla capacità di FRONTEGGIAR… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: contagi, aggiornamenti e tutte le news sulla situazione [aggiornamento delle 05:53] - pablo_espejel : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: contagi, aggiornamenti e tutte le news sulla situazione [aggiornamento delle 05:53] -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tutte Coronavirus, dalla quarantena volontaria agli scali tutte le falle della procedura italiana Il Messaggero Virus nell'aria, nuova teoria sui condizionatori: parla Galli

Continua il dibattito sulla trasmissione del coronavirus nell’aria ... “Tenere la mascherina per tutto il periodo lavorativo – ha spiegato Galli – non è una cosa applicabile con uno ...

A Dacca il business dei test falsi:

Piccole bande, ospedali infedeli, sindacati compiacenti ed imprenditori senza scrupoli. In Bangladesh, dietro al giro di falsi certificati di negatività al Covid 19 che ora sta mettendo a rischio anch ...

Continua il dibattito sulla trasmissione del coronavirus nell’aria ... “Tenere la mascherina per tutto il periodo lavorativo – ha spiegato Galli – non è una cosa applicabile con uno ...Piccole bande, ospedali infedeli, sindacati compiacenti ed imprenditori senza scrupoli. In Bangladesh, dietro al giro di falsi certificati di negatività al Covid 19 che ora sta mettendo a rischio anch ...