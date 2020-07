Coronavirus sul treno: tossiva e stava male. Bengalese positivo denunciato (Di giovedì 9 luglio 2020) Gli agenti della polizia ferroviaria hanno quindi attivato le procedure previste nelle stazioni. Il termoscanner ha confermato che l'uomo aveva la febbre. Sarà denunciato per violazione della quarantena. Avrebbe dovuto essere in isolamento fiduciario. L'uomo è attualmente ricoverato all'Umberto I di Roma Leggi su firenzepost

