Coronavirus, stop agli arrivi da 13 paesi: la lista (Di giovedì 9 luglio 2020) È arrivata la lista di paesi dai quali non si può arrivare. Per il ministero della Salute continua a valere il principio di precauzione, soprattutto di fronte al rischio di una nuova ondata di contagi di “importazione”. Il ministro Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza nella quale esclude 13 paesi di provenienza tra quelli autorizzati a far sbarcare passeggeri in Italia. I paesi Secondo le disposizioni ministeriali non potranno arrivare in Italia e saranno quindi respinti i passeggeri che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o sono transitati da questi Stati: Armenia Bahrein Bangladesh Brasile Bosnia Erzegovina Cile Kuwait Macedonia del Nord Moldova Oman Panama Perù Repubblica Dominicana “Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono ... Leggi su quifinanza

